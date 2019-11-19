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Fenerbahçe'de Kruse ve Muriç belirsizliği

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Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi Vedat Muriç ve MaxKruse'nin durumu belirsizliğini koruyor

Fenerbahçe'de Kruse ve Muriç belirsizliği

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Vedat Muriç ve MaxKruse'ninBtcTurk Yeni Malatyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği. Uzun süredir sahadan uzak kalan Alman futbolcunun 11'de oynaması zor gözükürken, Vedat ile ilgili umutlar devam ediyor.

Fenerbahçe'de, 24 Kasım Pazar günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi Vedat Muriç ve MaxKruse'nin durumu belirsizliğini koruyor.

Alman yıldız kasık bölgesinde yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'de 4 maçtır forma giyemiyor.

Bir an önce geri dönmek için bireysel çalışmalarını sürdüren Kruse'nin kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

Ancak 31 yaşındaki futbolcunun, maç eksiği nedeniyle 11'de çıkması zor gözüküyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ı en çok düşündüren mevki ise santrfor. Kasımpaşa maçında ayak bileğinde dönme yaşayarak sakatlanan Vedat Muriç de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Vedat'ın takımla birkaç gün antrenmana çıkması halinde sahada yer alabileceği öğrenildi.

25 yaşındaki futbolcunun tedavisi sürerken, Kosovalı golcünün pazar gününe kadar durumu yakından takip edilecek.

Bu arada Kruse'nin olası yokluğunda Ersun Yanal'ın orta saha kurgusunu yine Emre-Ozan-Gustavo üçlüsünden oluşturabileceği öğrenildi.

Vedat Muriç'in yetişememesi halinde ise ileri uçta kimin oynayacağı ise henüz netleşmedi.

Bu bölgedeki ilk aday Mevlüt Erdinç'in Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu maçında gösterdiği performans yeterli bulunmazken, diğer seçeneğin Victor Moses olduğu öğrenildi.

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