Fenerbahçe'de hedef Erol Bulut

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürüyor. Yalçın Koşukavak konusunda talimatlara takılan sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için Erol Bulut'un üzerine yoğunlaştı

Pro lisans sorununu teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getirerek çözmek isteyen Fenerbahçe talimat engeline takıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği bir teknik direktör, aynı sezon içinde en fazla 2 takımda görev alabiliyor.

Bu sezon Bursaspor ve Altay'ı çalıştıran Koşukavak, sarı - lacivertliler ile anlaşsa dahi statü gereği teknik direktör olarak tescil edilemeyecek..

Fenerbahçe'nin, sezonun geri kalan bölümü için alternatiflerinden biri; PRO Lisans sahibi altyapı direktörü Serdar Dayat.

Sarı lacivertliler bu konuyu çözüme kavuşturup, gelecek sezon Erol Bulut'u takımın başına getirmek istiyor

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü konusunda fikir birliğine varan yönetim kurulu, sezon sonunu beklemek zorunda...

Akdeniz ekibiyle Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde mücadele eden 45 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe’ye gitmek istemesine rağmen, bu teklifi kupayı aldıktan sonra değerlendirmek istiyor.