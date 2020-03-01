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Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi bitti

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacak

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi bitti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."

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