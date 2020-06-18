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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

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Fenerbahçe, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

Fenerbahçe, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.

Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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