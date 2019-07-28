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Fenerbahçe'de Audi Cup heyecanı

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Fenerbahçe'de gözler Audi Cup'a çevrildi. Almanya'daki turnuvaya Sarı lacivertlilerin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham da katılıyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ilk maçında Salı günü 21.30'da Bayern Münih ile karşılaşacak

Fenerbahçe'de Audi Cup heyecanı
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Fenerbahçe'de Audi Cup heyecanı yaşanıyor. Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından birine çıkacak sarı lacivertliler, Almanya'nın Münih şehrinde iki müsabaka oynayacak.

Organizasyon 30 Temmuz Salı günü saat 19.00'daki Real Madrid Tottenham maçıyla başlayacak. Ardından Fenerbahçe ile Bayern Münih saat 21.30'da kozlarını paylaşacak.

Bir gün sonra kazanan takımlar final, kaybedenler ise üçüncülük maçlarına çıkacak.

SAKAT OYUNCULAR CAN SIKIYOR

Turnuva öncesi defanstaki eksikler Teknik Direktör Ersun Yanal'ın canını sıkıyor. Sakatlığı devam eden Serdar Aziz forma giyemeyecek.

Sakatlıktan yeni çıkan Okan Turp'un tecrübesiz olması ve Reyes'in milli takımdan yeni dönmesi tecrübeli çalıştırıcıyı düşündürüyor.

Sarı lacivertli ekip bu 2 müsabakayla birlikte Temmuz ayını 6 hazırlık maçıyla tamamlamış olacak. Fenerbahçe, daha önce yaptığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşamıştı.

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