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Fenerbahçe Comolli’yle yolları ayırdı

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Fenerbahçe'de sportif direktör DamienComolli istifa etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbol adamının görevinden ayrıldığı belirtildi

Fenerbahçe Comolli’yle yolları ayırdı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın DamienComolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir.

Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.  

FENERBAHÇE, RODRİGUEZ İÇİN MİLAN'LA ANLAŞTI

Fenerbahçe, Milan Kulübü ile 27 yaşındaki İsviçreli sol bek RicardoRodriguez’in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayacak. Resmi imza için TFF’nin kararı bekleniyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Rodriguez'in 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanacağı belirtiliyor.

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