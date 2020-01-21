Fenerbahçe çeyrek finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 geçerek Kupa'da adını son sekize yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor'la karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti. Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son sekize yazdırdı.

Mücadelenin 23. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile öne geçen Fenerbahçe 45. dakikada Mevlüt Erdinç ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla noktalandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.

Ersun Yanal'dan rotasyonlu kadro

Ersun Yanal, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'inden 7 ismi değiştirdi. Kırmızı kart cezalısı Vedat Muric kadroda yer almazken Yanal, Altay Bayındır, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'i yedek kulübesinde oturttu. Emre Belözoğlu ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Yanal, bu isimlerin yerine Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues ve Adil Rami'yi ilk 11'de oynattı. Max Kruse, Nabil Dirar, Luiz Gustavo ve Jailson, lig maçında olduğu gibi kupa karşılaşmasında da ilk 11'de forma giydi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan 4. gol

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 4. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 2 golü bulunan Ferdi, Hes Kablo Kayserispor filelerini havalandırarak Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol sayısını 2'ye çıkardı.