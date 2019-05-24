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Fenerbahçe Brahimi transferini bitirmeye çok yakın

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Fenerbahçe Brahimi transferini bitirmeye çok yakın
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Porto ile sözleşmesi biten Yacine Brahimi için Fenerbahçe 3 milyon euro yıllık ücreti gözden çıkardı.

Önümüzdeki sezon bu yılı unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi transferde iyi bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Portekiz'in A Bola Gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Porto ile sözleşmesi biten Yacine Brahimi'ye teklif yaptı. 

Real Betis'in de istediği Cezayirli yıldız için sarı-lacivertlilerin yıllık 3 milyon euro, imza parası olarak da yine 3 milyon euro önerdiği belirtildi.

İspanyol ekibinin bütçesini zorlayacak rakamlara çıkan Fenerbahçe'nin Brahimi'yi almaya daha yakın olduğu ve Real Betis'in bu transferden vazgeçeceği yazıldı.

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