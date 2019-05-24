Fenerbahçe Brahimi transferini bitirmeye çok yakın

Porto ile sözleşmesi biten Yacine Brahimi için Fenerbahçe 3 milyon euro yıllık ücreti gözden çıkardı.

Önümüzdeki sezon bu yılı unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi transferde iyi bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Portekiz'in A Bola Gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Porto ile sözleşmesi biten Yacine Brahimi'ye teklif yaptı.

Real Betis'in de istediği Cezayirli yıldız için sarı-lacivertlilerin yıllık 3 milyon euro, imza parası olarak da yine 3 milyon euro önerdiği belirtildi.

İspanyol ekibinin bütçesini zorlayacak rakamlara çıkan Fenerbahçe'nin Brahimi'yi almaya daha yakın olduğu ve Real Betis'in bu transferden vazgeçeceği yazıldı.