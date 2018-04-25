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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kararı açıklandı

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kararı açıklandı
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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını açıkladı. Maç, 57'inci dakikadan itibaren devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası’nda olaylar çıkan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili kararını verdi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti.

Maçın hangi gün ve hangi saat oynanacağı henüz netlik kazanmış değil.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına isabet edilen nesne nedeniyle yaralanmıştı.

Yaşanan olaylar nedeniyle hakem, derbiyi 57'nci dakikada tatil etmişti.

Olaylı derbi ile yürütülen soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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