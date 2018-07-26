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Fenerbahçe, Ayew'i kiraladı

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Fenerbahçe Kulübü, Ganalı futbolcu Andre Ayew'in bir yıllığına kiralanması konusunda kulübü Swansea City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, Ayew'i kiraladı
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, yarın İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır." denildi.

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Swansea City'nin yanı sıra West Ham United ve Marsilya gibi takımların formalarını giydi.

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