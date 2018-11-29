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Fenerbahçe Avrupa'da turladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi

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Fenerbahçe Avrupa'da turladı
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Grubun diğer mücadelesinde Anderlecht-Spartak Trnava maçının da aynı skorla bitmesiyle, temsilcimiz Fenerbahçe, 5 maçta 8 puana ulaşarak adını bir üst tura yazdırdı.

Spartak Trnava puanını 4'e, Anderlect ise 2'ye yükseltti.

Lider Dinamo Zagreb ise puanını 13 yaptı.

Fenerbahçe, grupta son maçını Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacak.

10. dakikada Stojanovic'in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'e çarpan top kaleye giderken yön değiştirdi. Kaleci Harun Tekin, kontrpiyede kalmasına rağmen meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Benzia'nın vuruşunda savunmada Stojanovic topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

33. dakikada sağdan topla hareketlenen Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada soldan ceza sahası içine giren Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında Barış Alıcı'dan önce savunma müdahale ederek, topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Valbuena ile kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

54. dakikada soldan topla hareketlenen Valbuena'nın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top auta gitti.

74. dakikada Petkovic'in ceza yayı içinden sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

77. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

87. dakikada Ademi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stojanovic'in vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

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