Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik eşitliği yakalayarak deplasmanda 1 puanla döndü.
Constant Vanden Stock Stadı'nda oynanan mücadelede Anderlecht 35. dakikada Zakaria Bakkali ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi Anderlecht'te Bakkali 49. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0
Maçı bırakmayan temsilcimiz Fenerbahçe, 53'te Frey ile farkı 1'e indirdi: 2-1 Hasan Ali Kaldırım ile sarı-lacivertliler, 57. dakikada eşitliği yakaladı: 2-2
Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e çıkarırken Anderlecht ilk puanını aldı.