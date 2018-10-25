Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü

Fenerbahçe, iki farkla yenik duruma düştüğü Anderlecht karşısında bir puana razı oldu. Fenerbahçe üst üste oynadığı üçüncü resmi maçında da galibiyet alamazken, Anderlecht ise bu sonuçla gruptaki ilk puanıyla tanıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik eşitliği yakalayarak deplasmanda 1 puanla döndü. Constant Vanden Stock Stadı'nda oynanan mücadelede Anderlecht 35. dakikada Zakaria Bakkali ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi Anderlecht'te Bakkali 49. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0 Maçı bırakmayan temsilcimiz Fenerbahçe, 53'te Frey ile farkı 1'e indirdi: 2-1 Hasan Ali Kaldırım ile sarı-lacivertliler, 57. dakikada eşitliği yakaladı: 2-2 Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e çıkarırken Anderlecht ilk puanını aldı.