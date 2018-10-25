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Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü

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Fenerbahçe, iki farkla yenik duruma düştüğü Anderlecht karşısında bir puana razı oldu. Fenerbahçe üst üste oynadığı üçüncü resmi maçında da galibiyet alamazken, Anderlecht ise bu sonuçla gruptaki ilk puanıyla tanıştı

Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik eşitliği yakalayarak deplasmanda 1 puanla döndü.

Constant Vanden Stock Stadı'nda oynanan mücadelede Anderlecht 35. dakikada Zakaria Bakkali ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi Anderlecht'te Bakkali 49. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0

Maçı bırakmayan temsilcimiz Fenerbahçe, 53'te Frey ile farkı 1'e indirdi: 2-1 Hasan Ali Kaldırım ile sarı-lacivertliler, 57. dakikada eşitliği yakaladı: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e çıkarırken Anderlecht ilk puanını aldı.

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