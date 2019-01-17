Fener, turu zora soktu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas, 47. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartı gördü.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe önemli pozisyonlar yakalamasına karşın gol sevinci yaşayamadı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ev sahibi Ümraniyespor, 82. dakikada Yasir ile 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Ümraniyespor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.

Bu arada Ümraniyespor'un 90+8'de Emircan ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.