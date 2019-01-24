Fener kupaya veda etti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kaybederek kupaya veda etti. Büyük bir sürprize imza atan Ümraniyespor ise adını çeyrek finale yazdırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Can Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 80 Soldado), Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Benzia, Ayew (Dk. 69 Sadık Çiftpınar), Valbuena, Frey (Dk. 28 Dirar), Slimani

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Yasir Subaşı, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 61 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Recep Aydın (Dk. 80 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 66 Leandrinho)

Gol: Dk. 89 Leandrinho (Ümraniyespor)

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. 68. dakikada Skrtel kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Maçın 64. dakikasında Atabey Çiçek'e yaptığı hareketten dolayı önce sarı kart gören Skrtel, VAR incelemesinden sonra direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan rakibi karşısı daha çok pozisyona girmeye başlayan konuk ekip, 89. dakikada Leandrinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve ilk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, kupada çeyrek finale yükseldi.

Böylece Medipol Başakşehir'in Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'a elenmesinin ardından Fenerbahçe de kupaya veda eden Spor Toto Süper Lig ekiplerinden biri oldu.