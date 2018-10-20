Fener kötü gidişi durduramadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak kötü gidişe "dur" diyemedi

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçtan gol sesi gelmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 9'a, Tamer Tuna yönetimindeki Demir Grup Sivasspor'un ise puanını 10'a çıkardı.

6. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ceza alanına ortasında Frey'in altıpas civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

16. dakikada Braz'ın kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

27. dakikada Robinho'nun soldan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51. dakikada Eljif Elmas'ın savunmanın arkasına pasında topla buluşan Soldado, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Soldado'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesi sonrası boşta kalan meşin yuvarlağı Uğur Çiftçi taca gönderdi.

54. dakikada Fenerbahçe defasının hatasında ceza alanında topu önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

58. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında ceza alanını terk eden Harun Tekin'in yatarak ayaklarıyla uzaklaştırdığı top, Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Robinho'nun ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kalesine dönen Harun Tekin, topu kontrol etti.

64. dakikada Eljif Elmas'ın ceza yayı civarından vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu güçlükle uzaklaştırdı.

70. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Isla'nın pasına hareketlenen Soldado'nun ceza alanı çaprazından vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu kornere çeldi.

71. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Frey'in vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan dönen top, Soldado'nun önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Soldado, topu yakın mesafeden auta gönderdi.

73. dakikada Mehmet Ekici'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, üst direkten oyun alanına dönen topu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

88. dakikada Isla'nın sağdan ceza alanına ortasında Soldado'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

89. dakikada Eljif Elmas'ın ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

Maç, 0-0 sona erdi.