Fener kaleci transferi için girişimde

Fenerbahçe’de kaleci arayışları hız kazandı. Sarı lacivertliler Ankaragücü’nde forma giyen Altay Bayındır için teklif yaptı

Fenerbahçe kaleci arayışlarında rotayı Altay Bayındır’a çevirdi. Sarı lacivertliler Daha önce Galatasaray’ın da ilgilendiği 21 yaşındaki kaleci için teklif yaptı.

Yönetim, Altay Bayındır için Ankaragücü’ne bir buçuk milyon önerdi. Daha önce genç kaleci için 3 milyon avro isteyen Başkent temsilcisinin bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

İki kulüp arasında bonserviste anlaşma sağlanması halinde UEFA kararından sonra başarılı file bekçisinin transferi açıklanabilir.

Özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın çok beğendiği genç oyuncunun Avrupa’da forma giyme hedefi bulunuyor.

Bu arada başta Mert Günok olmak üzere listesinde başka kaleciler de bulunan Fenerbahçe’de bu bölgedeki yapılanma da merak konusu.

Kadrosunda Harun, Berke, Erten ve Kameni bulunan sarı lacivertlilerde Volkan Demirel ile ilgili belirsizlik de sürüyor.