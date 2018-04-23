Fener, evinde dört köşe

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve 3 puanı cebine koydu.

Fenerbahçe'nin golleri 14. dakikada Aatif, 20. dakikada Soldado, 62. dakikada Giuliano ve 90. dakikada Valbuena kaydetti.

Antalyaspor'un karşılaşmadaki tek golünü 36. dakikada Doukara kaydetti.

Öte yandan Neustadter'in 24. dakikada Antalyaspor ağlarına bıraktığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 60'a çıkarırken Antalyaspor 35 puanda kaldı.

İlk yarı

GOL 14. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Şener sağ kanattan ceza sahası içine doldurdu. Djourou’nun sektirdiği topu Aatif gelişine sert vurup ağlara gönderdi. 1-0



GOL 20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Soldado’yu gördü. Kaleciyi çalımlayıp ceza sahasına giren İspanyol futbolcu farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 2-0



30. dakikada Antalyaspor ilk kez rakip kalede etkili oldu. Savunmadan seken top Yekta’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Volkan gole izin vermezken, dönen topta Sangare’nin şutu üstten auta gitti.



GOL 36. dakikada Skrtel’in uzun oynamak istediği topta Maicon araya girdi ve top Doukara’nın önünde kaldı. Neustadter’i geçen bu futbolcu çektiği şutla farkı 1’e indirdi. 2-1



44. dakikada Mehmet Topal’ın uzun pasında hareketlenen Dirar ceza sahasına girip savunma ve kaleciyi çalımlayıp Giuliano’yu gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki vuruşunda top savunmada kaldı.

İkinci yarı

49. dakikada Antalyaspor etkili geldi. Doukara'nın pasıyla topla buluşan Hakan Özmert, yaklaşık 25 metreden sol çaprazdan çok sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken top ceza sahası dışına açıldı. Bu bölgedeki Hakan Özmert'in gelişine vuruşunda, yerden seken topu kaleci Volkan Demirel kontrol etti.

GOL 62. dakikada Fenerbahçe 3. golünü buldu. Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Dirar'a pasını attı. Dirar, ceza sahasına girer girmez boş pozisyondaki Giuliano'ya topu aktardı. Brezilyalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 3-1

81. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Valbuena, sol taraftan ceza sahasına girdi. Fransız futbolcu, açısını düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Boffin sağına gelen topu köşeden çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı, savunma uzaklaştırdı.

GOL 90. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Chahechouhe, ceza yayı önündeki Giuliano'ya topu gönderdi. Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Valbuena'ya bıraktı. Fransız futbolcu, ceza yayı üzerinden ayak içiyle köşeye yaptığı plase vuruşta fileleri havalandırdı: 4-1

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.