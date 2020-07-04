Fener'e üç puan Ferdi ve Altay'dan

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe, genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun 25 ve 45+2. dakikalarda attığı iki güzel golle 2-0 önde tamamladı.
Konuk Göztepe 66. dakikada Soner Aydoğdu ile farkı 1'e indirdi: 2-1
Sarı-lacivertli ekipte kaleci Altay Bayındır'ın da kurtarışlarıyla ön plana çıktığı mücadeleden Fenerbahçe 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu arada 90+3'te Serdar Aziz, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sahasında oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, puanını 49'a çıkardı ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını devam ettirdi.
Koronavirüs arasından iyi dönemeyen ve galibet hasreti süren Göztepe, 38 puanda kaldı.