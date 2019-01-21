Fener'e son dakika şoku

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında da istediği sonucu alamadı. Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk. 69 Sakho), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Saivet (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Umut Nayir

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Dk. 61 Valbuena), Dirar, Ayew, Soldado (Dk. 77 Frey)

Goller: Dk. 20 Soldado (Fenerbahçe), Dk. 89 Aytaç Kara (Bursaspor)

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe 20. dakikada Soldado'nun golü ile ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya etkili başalayan Bursaspor geliştirdiği ataklarda aradığı golü 89. dakikada Aytaç Kara ile buldu. kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

8. dakikada sol kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Soldado'nun vuruşu sonrası Umut Meraş kale çizgisi üzerinden topu çıkardı.

Pozisyonun devamında Dirar'ın ortasında kaleye yönelen topu Muhammed Şengezer kornere çeldi.

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Soldado, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikadaki Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Latovlevici, ceza sahasına orta yaptı. Altı pas önünde topla buluşan Aytaç Kara, müsait

pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta attı.

30. dakikada ceza sahası önünde Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin kullandığı frikikte top, az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

45+6. dakikada Dirar'ın pasında Mehmet Ekici kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla sağ çaprazda buluşan

Soldado'nun dar açıya rağmen şutunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın açtığı ortaya Umut Nayir'in kafa vuruşunda top, yandan az farkla auta çıktı.

66. dakikada Bursasporlu Tunay Torun, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşu sonrası Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

79. dakikada Fenerbahçe, ceza sahasının sağından serbest vuruş kullandı. Valbuena'nın düzgün vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

80. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, kalesini terk eden Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Erdoğan'ın kaleye doğru gönderdiği topu çizgi üzerinde Hasan Ali Kaldırım uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yusuf Erdoğan'ın bu kez ortaladığı topa Umut Nayir'in kafa vuruşu sonrası, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Bursaspor eşitliği yakaladı. Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe takımının pozisyon öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazlar üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran ve pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.