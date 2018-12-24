Fener devreyi düşme potasında tamamladı

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı, bu sonuçla Sarı Laicvertliler ligin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 75. dakikasında Neustadter ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Sarı Laicvertliler ligin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamladı. Antalyaspor ise puanını 27'ye çıkardı.

Ersun Yanal ile 3. resmi maçına çıkan Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile tamamladı.

Bülent Korkmaz yönetimideki Antalyaspor ise ligin ilk yarısında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans gösterdi.

1. dakikada Benzia'nın pasında defansın arkasına sarkan Soldado'nun ceza sahasına girerken vurduğu şutunda, kaleci Boffin uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

20. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta, Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında topa yükselen Bahadır Öztürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

28. dakikada Soldado'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, kaleci Boffin'in son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlak arka kale direğinin yanından kornere çıktı.

40. dakikada ceza yayının dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada Ayew'in pasında ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Eljif Elmas'ın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

51. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

53. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, kaleci Boffin son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

58. dakikada Ayew'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mehmet Ekici'nin ortasında arka direkte topla buluşan Isla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

77. dakikada Eljif Elmas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin, soluna giden meşin yuvarlağa son anda uzanarak kornere tokatlamayı başardı.

85. dakikada Doukara'nın pasında defans arkasına sarkan Drole'un topu kontrol etmesinden önce kalesinden çıkan Harun Tekin, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı. Kısa düşen topu önünde bulan Hakan Özmert'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz berabere sona erdi.