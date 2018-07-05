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Felix’ten kötü haber

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Felix’ten kötü haber
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Niyazi Ergülen

Baf Ülkü Yurdu forması altında geçen sezona damgasını vuran futbolcusu Felix'in tendonu koptu. Felix’in ülkesinde kendi arkadaşları ile maç yaparken tendonun koptuğu bildirildi.

Yeni sezonda Doğan Türk Birliği forması giymesi beklenen Felix'in yaşadığı sakatlıktan sonra futbolcunun eski teknik direktörü Kemal Yürekli, şu açıklamaları yaptı: Geçen sezona damga vuran Felix'in tendonu kopmuştur. Kendisine acil şifalar diler en kısa zamanda futbol hayatına geri dönmesini temenni ederim."

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