Felix ilk devreyi kaçıracak

Baf Ülkü Yurdu’nun başarısının önemli aktörlerinden olan Felix’in, yaşadığı sakatlığın boyutu, beklenenden büyük olurken, futbolcu ilk devre boyunca forma giyemeyecek

Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu’nun geçtiğimiz sezon elde ettiği başarının en önemli aktörlerinden olan Felix’in, geçtiğimiz haftalarda ülkesinde yaşadığı sakatlığın boyutu, beklenenden büyük oldu.

Sağ ayağından sakatlanan Felix’in ülkesinde yapılan kontrollerinden sonra sahalardan 6 ay uzak kalacağı açıklandı. Durumunu Baf Ülkü Yurdu yöneticilerine bildiren Felix, Baf yönetiminden haber bekleyecek.

Futbolcuyu transfer etmek isteyen Doğan Türk Birliği ile Baf Ülkü Yurdu, ilk devre boyunca forma giyemeyecek olan Felix’in yerine yabancı futbolcu transfer etmek zorunda kalacaklar.