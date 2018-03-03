Felix, Baf’ı farka taşıdı

Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü’nü farklı bir skorla mağlup ederken rakibine de 3 puan fark yaptı. Yıldızı Felix’in önderliğinde rakibini yıkan Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini Felix 2, İltaç ve Mete attı. Mağusa Türk Gücü’nün tek golü Yasin’den geldi

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mehmet Tarım, Sertan Alkın

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Arif (79' Hürcan), Felix, Lawal, İltaç (57' Hasan), Fikri, Hüseyin Hürben, Mete (86' Tahsin), Azat, Ahmet Hatay, Mustafa Tekpınar

Mağusa Türk Gücü: Türkkan, Sami, Yasin, Yusuf (79' Nevzat), Kaan, Adil, Mehmet Gürlü (46' Halil Turan), Arif, Peter, Emre Özsin, Rasheed Goller: 22' İltaç, 25' ve 50' Felix, 75' Mete (Baf Ülkü Yurdu), 61'(P) Yasin (Mağusa Türk Gücü)

K-PET Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü’nü 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Hüseyin Eyyüpler, Mehmet Tarım ve Sertan Alkın hakem üçlüsünün yönettiği Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’ndaki maçı kazanan Baf Ülkü Yurdu, 29 puana ulaşırken, 7. sıradaki yerini koruyup rakibine de 3 puan fark yaptı.

Yıldızı Felix’in önderliğinde ilk devreye oldukça etkili başlayan Baf Ülkü Yurdu, 21. Dakikada İltaç’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Baf Ülkü Yurdu, bu golden 4 dakika sonra 25. Dakikada Felix’in attığı 2 golle 2-0 öne geçerken, bu skor ilk devrenin de sonucu oldu.

İkinci devreye de Felix ile birlikte fırtına gibi giren Baf Ülkü Yurdu, bu futbolcunun 49’daki golüyle skoru 3-0 yaptı.

Baf Ülkü Yurdu, 3-0’dan sonra tempo düşürürke, 61'de Halil Turan, Azat'ın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Kazanılan penaltı vuruşunda 62’de Yasin Kurt, Mağusa Türk Gücü’nü umutlandıran golü penaltıdan attı. 3-1

Baf Ülkü Yurdu, yediği gole rağmen oyun kontrolünü elinde tutmaya devam ederken, 76’da, Mete Sağır, skoru belirleyen golü kaydetti. 4-1