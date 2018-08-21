Feghouli için Al Hilal'den önemli teklif

Galatasaray'da satılması planlanan futbolcular arasında yer alan Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'den 13 milyon Avroluk teklif geldi.

Öte yandan Bafetimbi Gomis için şuana kadar gelen teklifin 4 buçuk milyon Avro olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile yollar ayrılmak üzere...Takımda satılacaklar listesinde yer alan Cezayirli futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den 13 milyon Avroluk bir teklif geldi.

Teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü karşısında son 7 dakikada şans verdiği, Göztepe maçında ise hiç oynatmadığı Feghouli, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile pazarlık halinde...

Cezayirli futbolcunun menajeri Habib Antar, oyuncusu için yıllık 5.5 milyon Avro istiyor. Suudi kulüp yetkililerinin ise bu hafta içinde cevap vereceği belirtildi.

Al Hilal, Feghouli ile el sıkışırsa, bu kez Galatasaray ile masaya oturacak.

Gomis'e gelen teklife ret

Öte yandan, Fransız yıldız Gomis için Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'ın iddia edildiği gibi 11 milyon Avro değil, 4.5 milyon Avro teklif ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray yönetiminin ise bu teklifi düşünmeden reddettiği öğrenildi.