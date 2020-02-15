Federasyon antrenörlere sahip çıkmalı

KTFAD’nin Girne’deki bölgesel toplantısında futbol federasyonunun antrenörlere sahip çıkması istenirken, paravan antrenörlerin sıkıntı yarattığı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların üçüncüsü yapıldı.

Girne bölgesi teknik adamların katılımı ile Merit Park Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya dernek başkanı Süleyman Göktaş, yönetim kurulu üyeleri, bölgedeteknik adamları katıldı.

Toplantıda her bölgede olduğu gibi antrenör sözleşmeleri gündeme getirilirken, sözleşmelere gerekli özenin gösterilmesi ve futbol federasyonunun da antrenörlere sahip çıkması istendi. Antrenör ilişkilerinin daha iyi noktalara gelebilmesi için gece düzenleyerek kaynaşma sağlanabileceği görüşü ortaya çıkarken, eskiden teknik adamlar kulübü yönlendirdikleri, şimdilerde ise yöneticilerin istediğini yaptığı görüşü ortaya kondu. Antrenörün saygınlığının son yıllarda basın da kullanılarak yapılan açıklamalar ile kötülediği belirtilirken, derneğin bu davranış içerisine girenleri tespit ederek gerekli ikazlarda bulunması istendi.Toplantıda antrenörlerin protokollerde yerini alması, yılbaşı kutlamalarında siyasetçilerden uzak durulması, paravan antrenörlerin ciddi sıkıntılara yaratması, süratle yaptırım uygulanması, 21 yaş altı sınırının kaldırılması, 21 yaşındaki oyuncular A takıma çıkamayanların serbest kalması, kamu ve özelde çalışan antrenörlerin izler konusunda yardımcı olunması, Güvenlik Kuvvetlerine yazı yazılarak asker oyuncuların antrenman ve maç izinleri konusunda kolaylık sağlanması, antrenörlerin maç sonu biri birini tebrik etme nezaketi göstermesi, antrenörler alacakları ile ilgili Futbol Federasyonu yardımcı olması gerektiğini, statülerin belirlenmesi için Futbol Federasyonu ile toplantılar yapılması, ülke futbolunun daha ileriye taşınması noktasında önemli kararların alınması toplantıda gündeme gelen konu başlıkları oldu.

Bölgesel toplantıların sonuncusu Lefkoşa bölgesi antrenörleri katılımı ile 20 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00 da dernek lokalinde yapılacak.