Fedakar kaptan

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kaptan Hüseyin Adal'ın sakatlığı moral bozuyor. Geçen sezonun son maçı olan Esentepe maçının tamamlanmasına son 5 dakika kala dizine darbe alan Hüseyin Adal'ın sakatlığı henüz iyileşmedi. Darbe kemiğe geldiği için iyileşmesi zaman alacak olmasına rağmen kaptan antrenmanları yapmaya başladı. Hüseyin Adal antrenmanlarda sorun yaşamamasına rağmen antrenmanlar sonrasında ağrıları olur. Buna rağmen takımla çalışan kaptan bugün Dumlupınar ile Çarşamba günü ise Mesarya ioe oynayacakları hazırlık maçlarında tedbir amaçlı oynamayacak.