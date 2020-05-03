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FB TV’nin konuğu Necipoğlu'ydu

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Gökhan Necipoğlu geçtiğimiz gün Fenerbahçe TV’ye online olarak konuk oldu. Necipoğlu hem ülkemizdeki genel durum hem da Fenerbahçeliler Derneği hakkında bilgiler verdi

FB TV’nin konuğu Necipoğlu'ydu

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu, Fenerbahçe Tv’deki #evdekalFenerbahçe programına konuk oldu. Gökhan Neciopoğlu programda KKTC’deki koronavirüs salgını ile ilgili bilgiler verirken, kademeli olarak normalleşmeye doğru gidildiğini ifade etti.

Dernek faaliyetleri ile ilgili de konuşan Necipoğlu, bu zorlu dönemde etkinlikleri askıya aldıklarını ve sosyal yardım kampanyalarıyla toplumda ihtiyacı olan kişilere yardım eli uzatmaya öncelik verdiklerini dile getirdi.

Necipoğlu, bir an önce bu sürecin sona ermesini dilerken, Fenerbahçe’yi, derneklerinde maç görmeyi çok özlediklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

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