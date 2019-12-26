Faye geri dönmek istiyor

Çetinkaya da futbol oynamış olan Senegalli futbolcu Faye Baptiste ligin ikinci devresinde yeniden ülkemizde futbol oynamak istiyor.

2 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer döneminde yabancı futbolcu Faye Baptiste, teklif beklerken, futbol yaşantısını ülkemizde sürdürmek istiyor.

Çetinkaya’da üç yıl boyunca başarılı bir şekilde forma giyerek, forvet hattında önemli işler yapan Faye Baptiste attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlamıştı. Fizik gücü yüksek olan Faye Baptiste yüksek toplardaki etkisi biliniyor.

Ülkemizden ayrıldıktan sonra futbol hayatını Arnavutluk'un Luftetari takımında sürdüren Faye Baptiste teklif gelmesi ve anlaşması durumunda ülkemize dönecek.