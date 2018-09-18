Fatma Amca Anılıyor

Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvası, ASB, MSA, Geçitkale, Alsancak Yeşilova, ve Gönyeli Eski Dostlar olmak üzere, beş takım katılımıyla gerçekleştiriliyor

Turnuvası yapılıyor.

Gönyeli Spor Kulübü kadın futbol takım kaptanlığı yapan, Kıbrıs Türk kadın futboluna önemli hizmetler veren merhum Fatma Amca anısına düzenlenen kadınlar anı futbol turnuvası, 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Fatma Amca Anı Futbol Turnuvası’na, Gönyeli Belediyesi, Ektam Ltd, Kiler Süpermarket, Lungo Cafe, Poy Organizasyon, Ballı Market sponsor olarak katkı koyuyor. Gönyeli halı sahasında iki gün boyunca gerçekleştirilecek olan 5.Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvası’na ligde mücadele eden Akdeniz Spor Birliği, Mağusa Spor Akademisi, Geçitkale, Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli Eski Dostlar olmak üzere beş takım katılıyor. 5. Fatma Amca Kadınlar Futbol Anı Turnuvası’nda ilk gün eleme maçları oynanırken, ikinci gün yarı final ve final maçları oynanacak. Final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren takımlara ödüller yetkililer tarafından verilecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 4.Fatma Amca Kadınlar Anı Futbol Turnuvası’nda Göçmenköy Kadın Futbol Takımı şampiyon olmuştu.