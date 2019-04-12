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Fatih Terim'in derbi planı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi planını belirledi.Terim, futbolcuları sakin kalmaları konusunda da uyardı

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Fatih Terim'in derbi planı
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Spor Toto Süper Lig’de 19 senedir kazanamadığı Kadıköy deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yenerek hem bu kötü seriyi sonlandırmak, hem de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, galibiyetin şifrelerini belirlemeye başladı.

Öğrencilerinden 90 dakika boyunca kontrollü oynamalarını isteyen deneyimli çalıştırıcı, antrenmanlarda oyuncularına daha çok pas çalışması yaptırıyor ve topun kendilerinde kalmasını istiyor.

Sezon başından beri organize atak yapmakta güçlük çeken rakibinin ilk dakikadan itibaren taraftar desteğini de arkasına alarak saldıracağını öngören Terim, bunu engellemek için de futbolcularından devamlı top alışverişinde bulunmalarını istiyor.

Ezeli rakibinin taraftar baskısına da dikkat çeken Fatih Terim'in futbolcularına, “Taraftarların veya rakip oyuncuların sataşmalarına kulak asmayın. Siz sakin kaldıkça, avantaj elimize geçer” dediği öğrenildi.

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