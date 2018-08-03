Fatih Terim, Galatasaray'da 400. maçına çıkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa müsabakasında 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 400. resmi maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası/TFF Süper Kupa, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında bugüne kadar toplam 399 maç yaptı.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde çıktığı bu müsabakalarda 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde çıktığı resmi maçların yüzde 62'sini kazanma başarısı gösterdi.

Fatih Terim ayrıca, 11 sezon futbolcu olarak görev yaptığı ve kaptanlığını üstlendiği Galatasaray'da 402 resmi müsabakada forma giymişti.

Terim'in Galatasaray performansı

Galatasaray'da 10 ayrı sezonda görev yapan Fatih Terim'in performansı şöyle: