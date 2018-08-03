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Fatih Terim, Galatasaray'da 400. maçına çıkıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa müsabakasında 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 400. resmi maçına çıkacak

Fatih Terim, Galatasaray'da 400. maçına çıkıyor
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Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en önemli başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası/TFF Süper Kupa, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında bugüne kadar toplam 399 maç yaptı.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde çıktığı bu müsabakalarda 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde çıktığı resmi maçların yüzde 62'sini kazanma başarısı gösterdi.

Fatih Terim ayrıca, 11 sezon futbolcu olarak görev yaptığı ve kaptanlığını üstlendiği Galatasaray'da 402 resmi müsabakada forma giymişti.

Terim'in Galatasaray performansı

Galatasaray'da 10 ayrı sezonda görev yapan Fatih Terim'in performansı şöyle:

Organizasyon

Maç

Galibiyet

Beraberlik

Mağlubiyet

Süper Lig

293

192

65

36

UEFA Şampiyonlar Ligi

49

21

8

20

Türkiye Kupası

37

22

8

7

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi

11

5

5

1

Kupa Galipleri Kupası

4

3

-

1

Cumhurbaşkanlığı Kupası / Süper Kupa

5

4

-

1

Toplam

399

247

86

66
Etiketler; #Fatih Terim #Galatasaray
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