Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Emre Mor'u ilk 11'e hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam, genç futbolcuyu oynatarak Falcao'nun daha çok topla buluşmasını sağlamayı planlıyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gol sorununa çare arıyor.

Tecrübeli teknik adam, Emre Mor'u oynatarak Falcao’yu ileri uçta daha fazla topla buluşturmayı düşünüyor.

Terim'in, bu planını Demir Grup Sivasspor maçında hayata geçireceği öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının cuma günü oynanacak karşılaşmada Emre Mor'un yanı sıra Şener, Seri, Ömer ve Falcao'ya da ilk 11'de görev vereceği ifade edildi.

Teknik heyetin, kolektif oyunda eksikleri olduğu için Emre Mor’a bugüne kadar fazla süre vermediği belirtildi.

22 yaşındaki oyuncu ile bu açığı kapatması için özel olarak ilgilenildiği gelen haberler arasında.

Emre Mor'dan savunmaya daha fazla katkı verip pres yapmasını isteyen Terim, milli maçlar için lige verilen arada genç oyuncuyu Ümit Davala - Hasan Şaş ikilisi ile özel olarak çalıştırdı.