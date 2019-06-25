Fatih Terim, Aboubakar'ı istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş'ın eski oyuncusu 27 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın transfer edilmesini istediği belirtildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcısı Müfit Erkasap, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Radyospor'a konuşan Erkasap, “Aboubakar, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor" dedi.

Kamerunlu golcü, Portekiz ekibi Porto'da top koşturuyor.

Banega için bir çalışma yapıldığını ifade eden Müfit Erkasap, Arjantinli futbolcunun Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu oyunculardan biri olduğunu belirtti.

Babel'in sarı-kırmızılılara transfer olacağını düşündüğünü belirten Erkasap, Nijeryalı Valentine Ozornwafor'un izleme ekibinin yakın takibi sonucu transfer edildiğini kaydetti.