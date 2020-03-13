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Faruk sahalara döndü

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Faruk sahalara döndü

Genç ve yetenekli hücum futbolcusu Faruk Akkuş, geçirdiği önemli sakatlıktan sonra sahalara döndü.

Maraş’tan transfer olduğu BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekibi İncirli’de çıktığı ilk maçta dizinden sakatlık yaşayan Faruk Akkuş, ameliyat teşhisi konmasına rağmen, uygulanan tedavi sonrasında ameliyat olmadan sahalara döndü.

Faruk Akkuş, sezonun tamamlanmasına kısa süre kala formasına kavuşurken, İncirli’nin Dikmen’i 3-2 mağlup ederek K-PET Birinci Lige yükseldiği playoff final maçında da sonradan oyuna giyerek takımına katkı yaptı.

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