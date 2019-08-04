Faruk adaya döndü

Türkiye İkinci Lig takımlarından Niğdespor'da denenen ve beğenilen Faruk Akkuş, adaya döndü.

Türkiye Birinci Lig takımlarından Altınordu'nun pilot takımı olan Niğdespor teknik heyeti tarafından beğenilen Faruk Akkuş, yönetimle yaptığı görüşmelerde ise anlaşma sağlayamadı. Maddi konularda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı Faruk, Niğde'den ayrıldı.

Bonservisi BTM Birinci Lig ekiplerinden Maraş'ta bulunan Faruk, Dörtyol ve Görneç'ten de teklif alırken, kulübünün ve kendisinin menfaatlerine göre hareket edecek.