Farouk’a eşinden araba hediyesi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig lideri Yenicami’nin başarılı defans oyuncusu Farouk Dadzie‘nin eşi Gülçin Tosyalı, eşine büyük sürpriz yaptı.

Yenicami’nin, 26. haftada kazandığı Binatlı maçı sonrasında Gülçin Tosyalı, eşine sürpriz yaparak Nissan Juke arabanın anahtarını eşine teslim etti. Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu da sürprize tanıklık ederken, Farouk’un takım arkadaşları John Ebuka, John Okoli, Oladele Oshobe ve Gülçin Tosyalı’nın annesi de Farouk’un mutluluğuna ortak oldular.