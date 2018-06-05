Farkla yarı finaldeyiz

Conifa Dünya Kupası 2018 turnuvasında çeyrek finalde Barawa ile karşılaşan milli takımımız maçı 8-0 gibi farkla bir skorla kazanarak yarı finale yükseldi

Stad: Gander Green Lane, Sutton Hakemler: Loem Drbalj, Markim Heiland, Wilhelm Gürtber KKTC : Hasan Piro, Serhan Önet (dk.64 Salih Say), Fırat Ersalan, Yasin Kurt ( dk. 73 Hüseyin Sadıklar), Çağrı Kıral (dk.70 Mehmet Erol), Tansel Ekingen, Halil Turan (dk. 77 Ahmet Sivri), Ahmet Sönmez, Uğur Naci Gök, Ünal Kaya, Billy Mehmet Barawa: Calluin King, Courtney Austin, Zakaria Bachi, Ayuub Ali, Omar Sufi (dk. 23 Walid Mohamed), Shaun Lucien, Solomon Sambou, Simon Noel, Ridwan Hussein Goller: Dk.15 Uğur Naci Gök, dk. 50, dk.84 Billy Mehmet,dk.55,dk. 69 Halil Turan,dk.58 Ayyup (kendi kalesine), dk.81 Ahmet Sivri,dk.90 Tansel ( KKTC) Ahmet ÖZYAŞAR- Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra) Londra’da düzenlenen Conifa Dünya Kupası 2018 turnuvasında çeyrek finalde Barawa ile karşılaşan milli takımımız maçı 8-0 gibi farkla bir skorla kazanarak yarı finale yükseldi. Milli takımımız yarı finalde Padania ile karşılaşacak. 4. dakikada Ünal’ın ceza alanı üzerinden attığı sert şut az farkla üsten dışarı gitti. 13. dakikada Uğur’un kullandığı köşe atışından gelen topla buluşan Billy Mehmet müsait pozisyonda topu üstten dışarı attı. 15. dakikada Billy Mehmet’in uzaktan şutu kaleciden döndü, dönen topu Uğur tamamladı 1-0. 19. dakikada Yasin sağdan getirdi ceza alanı üzerinde Halil Turan’a verdi. Halil’in şutu kalecide kaldı. 43. dakikada Ünal’ın pasında ceza alanı üzerinde topla buluşan Uğur’un şutu yandan az farkla dışarı gitti. 50. dakikada Serbest vuruştan gelen topa Billy Mehmet iyi yükselerek topu kafayla ağlara gönderdi. 2-0. 55. dakikada Uğur’un soldan ortasında Halil Turan iyi yükseldi ve topu filelerle buluşturdu. 3-0. 58. dakikada Billy Mehmet sağdan geldi sıfırdan kestiği topu Ayyub kendi kalesine gönderdi 4-0. 61.Dakikada Shaun’un ceza alanı üzerinden attığı şert şutta Hasan Piro iyi bir refleksle topu çıkardı. 69. Dakikada ceza alanı içerisinde Billy Mehmet’in pasında Halil Turan topu üst ağlarla buluşturdu. 5-0. 81.Dakikada Ünal’ın pasında topla buluşan Ahmet Sivri boş pozisyonda topu filelere gönderdi. 6-0. 84. Dakikada kornerden gelen topa Billy Mehmet kafa vuruşu yaparak topu filelere gönderdi.7-0. 90.Dakikada soldan Uğur’un pasında topla buluşan Tansel yerden topu filelere gönderdi.8-0. Bu sonuçla milli takımımız yarı finale yükselirken, yarı finalde yarın Padania ile karşılaşacak.