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Falcao zor, Lemina oynayabilir

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Galatasaraylı RadamelFalcao'nun Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği merak konusu. Düz koşulara başlayan Kolombiyalı golcünün derbide oynama ihtimalinin oldukça düşük olduğu öğrenildi

Falcao zor, Lemina oynayabilir
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü RadamelFalcao'nun Beşiktaş maçında sahada olup olmayacağı merak ediliyor.

Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarını kaçıran Kolombiyalı oyuncunun düz koşulara başlasa da oynama ihtimali oldukça düşük.

Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü grafiği unutturmak için Beşiktaş derbisine büyük önem veren teknik heyet, Falcao'dan gelecek iyi haberi bekliyor.

Sağlık ekibi, takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı golcüyü Pazar günü oynanacak mücadeleye yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Derbi öncesinde yapılacak son antrenmanlarda takımla çalışması halinde Falcao'nun oynama ihtimali de artacak.

Aksi durumda Kolombiyalı futbolcu Beşiktaş maçını da kaçıracak.
LEMİNA'DAN İYİ HABER

Galatasaray'a Lemina'dan ise iyi haber geldi.

Seri'nin formsuzluğu nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in hazır ol dediği Gabonlu futbolcu, sakatlığını tamamen atlattı.

Lemina'nın derbide forma giyebileceği öğrenildi.

Beşiktaş'a karşı orta sahayı Lemina-Nzonzi ikilisinden oluşturmayı düşünen Terim'in Seri'yi dinlendirmesi bekleniyor.

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