banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
126 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
84 0
 
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
183 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
27 0
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
56 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
46 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
22 0
banner440

Falcao Türkiye'de mutlu

banner27

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, Türkiye deneyimlerini ülke basınına anlattı. Kolombiyalı yıldız, Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi

Falcao Türkiye'de mutlu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu. Türkiye'de taraftarların Arjantin'de olduğu gibi çok tutkulu olduğunu belirten Falcao, "Ben ve ailem şu an Türkiye'de çok mutluyuz" dedi.

Türkçe'yi öğrenmeye çalıştığını ancak zorlandığını belirten Kolombiyalı yıldız, "Türkiye'de dil çok karışık. Muslera'nın Türkçe konuşabilmesi beni etkiliyor. Bir şeyler öğrenmek uzun zaman alıyor. O nedenle İngilizce iletişim kuruyorum." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecinde zamanını ailesi ile geçirdiğini ifade eden Falcao, "Şu anda her erkeğin olduğu gibi, daha önce olmayan görevlerim var ve farklı alanlarda eşime yardımcı oluyorum." şeklinde konuştu.

Evde olduğu dönemde yemek yapmayı sevdiğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Şu anda mutfakta özel yemekler benden soruluyor. Özen gerektiren ve daha az sıkıcı olan yemekler yapıyorum" dedi.

Bu dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirdiğini ifade eden Falcao, "3 çocuklu bir annenin evde ne kadar karmaşık ve zor bir hayatı olduğunu anladım. Bu yüzden kadınlara şapka çıkarıyorum" ifadelerini kullandı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.