Falcao Türkiye'de mutlu

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, Türkiye deneyimlerini ülke basınına anlattı. Kolombiyalı yıldız, Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu. Türkiye'de taraftarların Arjantin'de olduğu gibi çok tutkulu olduğunu belirten Falcao, "Ben ve ailem şu an Türkiye'de çok mutluyuz" dedi.

Türkçe'yi öğrenmeye çalıştığını ancak zorlandığını belirten Kolombiyalı yıldız, "Türkiye'de dil çok karışık. Muslera'nın Türkçe konuşabilmesi beni etkiliyor. Bir şeyler öğrenmek uzun zaman alıyor. O nedenle İngilizce iletişim kuruyorum." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecinde zamanını ailesi ile geçirdiğini ifade eden Falcao, "Şu anda her erkeğin olduğu gibi, daha önce olmayan görevlerim var ve farklı alanlarda eşime yardımcı oluyorum." şeklinde konuştu.

Evde olduğu dönemde yemek yapmayı sevdiğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Şu anda mutfakta özel yemekler benden soruluyor. Özen gerektiren ve daha az sıkıcı olan yemekler yapıyorum" dedi.

Bu dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirdiğini ifade eden Falcao, "3 çocuklu bir annenin evde ne kadar karmaşık ve zor bir hayatı olduğunu anladım. Bu yüzden kadınlara şapka çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.