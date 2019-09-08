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Falcao siftah yaptı

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Galatasaray, milli arada 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Radamel Falcao, 2 kez ağları sarstı. Diğer goller ise Emre Mor ve Ömer Bayram’dan geldi

Falcao siftah yaptı
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Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arayı değerlendiren Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 19 yaş altı takımıyla hazırlık maçı oynadı.

Yeni transferlerden Radamel Falcao, A takımın 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada, attığı 2 golle yıldızlaştı. Diğer gollerde ise Emre Mor ve Ömer Bayram'ın imzası vardı.

Sarı- Kırmızılı futbolcular, maçın ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Milli takımlara giden oyuncular, bu çalışmada yer almadı. Galatasaray bir günlük iznin ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

Teknik direktör Fatih Terim’in, bu antrenman öncesinde öğrencileriyle bir araya gelerek bazı uyarılar yapacağı öğrenildi. 

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