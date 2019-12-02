banner255
banner69
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
10 0
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
74 0
 
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
18 0
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
26 0
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
78 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
62 0
Kafeste liderlik var
Kafeste liderlik var
101 0
banner82

Falcao özel çalıştı

banner27

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 4 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. RadamelFalcao, fizyoterapistler eşliğinde salon ve sahada özel program dahilinde çalıştı

Falcao özel çalıştı

Kulübün açıklamasında, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alan oyunları oynadığı aktarıldı.

Açıklamada, günü tedaviyle geçiren SofianeFeghouli ve MarioLemina'nın sağlık durumlarının yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacağı kaydedildi.

RadamelFalcao'nun takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salon ve sahada özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Şener Özbayraklı'nın sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı, RyanBabel'in ise fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.