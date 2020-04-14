banner411
banner69
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
36 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
40 0
 
"Yabancı futbolcular kalabilir"
97 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
77 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
116 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
125 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
36 0
banner440

Falcao'dan büyük fedakarlık

banner27

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'dan sonra maaş indirimi konusunda ikinci adım Falcao'dan geldi. Kolombiyalı yıldızın, yönetime indirim konusunda "fedakarlığa hazırım" mesajı gönderdiği belirtildi

Falcao'dan büyük fedakarlık

Galatasaray'da gündem, koronavirüs salgını sonrası mali tedbirler.

Yönetim maaş indirimi konusunda yol haritası çıkarırken, Selçuk İnan'dan sonra Falcao'nun da maaş indirimine hazır olduğu öğrenildi.

Sezon başında Monaco'dan, Galatasaray'a transfer olurken yıllık maaşından 3 milyon avro indirimi kabul eden Falcao'nun, bir kez daha fedakarlık göstereceği belirtildi.

Yıldız futbolcu ile yapılan görüşmede Falcao'nun, "Üzerime düşeni yerine getirmek isterim. İsterseniz sürecin neler getireceğini görelim ve bununla ilgili detayları tekrar masaya yatıralım" dediği gelen haberler arasında.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.