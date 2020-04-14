Falcao'dan büyük fedakarlık

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'dan sonra maaş indirimi konusunda ikinci adım Falcao'dan geldi. Kolombiyalı yıldızın, yönetime indirim konusunda "fedakarlığa hazırım" mesajı gönderdiği belirtildi

Galatasaray'da gündem, koronavirüs salgını sonrası mali tedbirler.

Yönetim maaş indirimi konusunda yol haritası çıkarırken, Selçuk İnan'dan sonra Falcao'nun da maaş indirimine hazır olduğu öğrenildi.

Sezon başında Monaco'dan, Galatasaray'a transfer olurken yıllık maaşından 3 milyon avro indirimi kabul eden Falcao'nun, bir kez daha fedakarlık göstereceği belirtildi.

Yıldız futbolcu ile yapılan görüşmede Falcao'nun, "Üzerime düşeni yerine getirmek isterim. İsterseniz sürecin neler getireceğini görelim ve bununla ilgili detayları tekrar masaya yatıralım" dediği gelen haberler arasında.