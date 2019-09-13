Falcao attı Galatasaray kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı yeni transferi Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etti

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 30 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 80 Adem Büyük), Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 90 Donk).

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Hafez (Dk. 82 Heintz), Aytaç Kara, Quaresma, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Thiam (Dk. 72 Veigneau).

Gol: Dk. 38 Falcao (Galatasaray)

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı kırmızılıların yeni transferi Radamel Falcao, Süper Lig'deki ilk maçında, ilk golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu.

17. dakikada ceza sahasına gelen uzun topu Babel, tek dokunuşla altı pas önündeki Falcao'ya indirdi. Tecrübeli forvet bir anda kaleciyle karşı karşıya kalsa da Kasımpaşa savunması topun önüne yatarak, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

18. dakikada Lemina'nın soldan pasında ceza sahası içinde Falcao topla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

34. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Belhanda meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı, Nzonzi'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

GOL: 38. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Soldan ceza sahasına yaklaşan Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Falcao şutunu çekti, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Belhanda'nın topuyla buluşan Babel'in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Hajradinovic'in ortaladığı meşin yuvarlak doğrudan kaleye gitti. Muslera son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao’nun kafa vuruşunu kaleci sol köşeden çıkarmayı başardı.

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Quaresma’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

80. dakikada Belhanda’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Falcao’nun ceza sahasına girer gitmez şutunda meşin yuvarlak az farkla uzak kale direği dibinden auta çıktı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.