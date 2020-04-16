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Ezeli rakipler Sangare'nin peşinde

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Fraport - TAV Antalyaspor'un başarılı sağ beki Nazım Sangare'ye Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de talip oldu

Ezeli rakipler Sangare'nin peşinde

İki ezeli rakip, Fraport - TAV Antalyaspor'un sağ bekine sahip olmak için yarışacak.

Akdeniz kulübünün, 26 yaşındaki oyuncunun transferine izin verebiliriz açıklaması, futbol dünyasını hareketlendirdi.

Sangare'nin uzun zamandır kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a gitmesi beklenirken devreye Fenerbahçe girdi.

Sağ bekte Gökhan Gönül sonrası sorun yaşayan sarı lacivertlilerin Nazım Sangare'nin transferinde ısrarcı olacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Antalyaspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan sağ bek için Akdeniz ekibine ilk olarak Alper Potuk ve bir miktar para teklif edecek.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iş ortağı olmasından dolayı Nazım Sangare'nin sarı lacivertli ekibe gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu konuşuluyor.

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