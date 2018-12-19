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Eyong, Kıbrıs’tan vazgeçmiyor

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Mağusa Türk Gücü’nün eski futbolcusu Kamerunlu ünlü futbolcu Enoh Eyong, kariyerine Güney Kıbrıs’ın Enosis Paralimni takımında forma giyiyor. Eyong maçını izleyen Kıbrıslı Türkler’e, MTG’nin maçına gelerek eski takımını izleyeceğini söyledi

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Eyong, Kıbrıs’tan vazgeçmiyor
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Kamerunlu ünlü futbolcu Enoh Eyong, kariyerine Kıbrıs’ta devam ediyor. Mağusa Türk Gücü’nün şampiyon olduğu 2006 yılında, 19 yaşında sarı yeşilli takımın formasını giyen Enoh Eyong, bu kez de Güney Kıbrıs’ta futbol oynamaya devam ediyor.

Kamerun Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda da forma giymiş olan Enoh Eyong, Avrupa’nın büyük kulüplerinden Ajax ve Türkiye Süper Lig takımlarının da aralarında bulunduğu birçok takımda forma giydikten sonra, 31yaşında Güney Kıbrıs’ta Enosis Paralimni takımında oynamaya başladı. Takımın kaptanı olan Enoh Eyong, takımının geçtiğimiz hafta sonu NEA Salamina ile oynadığı maçta da başarıyla mücadele etti.

Tribünde yer alan Kıbrıslı Türklerle de 0-0 biten maç sonunda sonunda sohbet eden Enoh Eyong, spor yazarı Ahmet Özyaşar’a, Mağusa Türk Gücü’nün maçına gelerek eski takımını izleyeceğini de söyledi.

Etiketler; #MTG #Eyong #Paralimni
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