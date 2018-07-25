Evram yönetimi, görev dağılımı yaptı

K-PET Birinci Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefinde olacak olan Dumlupınar'da, Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.
Dumlupınar yönetimi şöyle şekillendi: Başkan Mehmet Evram, As Başkan Ali Gülhan, Genel Sekreter Çağın Öztenay, KTFF Temsilcisi Çağın Öztenay
Hukuk Danışmanı Gizem Gülhan Genel, Koordinatör Asya Alpler, Basın ve Sosyal Medya Yönetimi Özhan Monargalı, Reklam İşleri Özhan Monargalı & Eral Alkaner, Yapı İşleri Proje Sorumlusu Tunç Derebey & Erdaş Kuruç, Genel Alım İşleri Özhan Monargalı, Mali İşler Sorumlusu Sertan Özal, Mali İşler ve Muhasebe Elemanı Talip Sarı
Futbol Şube Sorumlusu Ali Gülhan, A Takım Yöneticisi Enver Faris & Mulki Çemender, U21 Yöneticisi Ahmet Altunç & Eral Alkaner, U17-15 Yöneticisi Ahmet Altunç & Alper Güçlücan, Akademi Yönetimi Eralp Görkan & Murat Sirhan, Saha İşleri Sorumlusu Mülki Çemender, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Sorumlusu Gökay Eser, Sosyal Sorumluluk Proje Sorumlusu Hüseyin Aranır, Sağlık Sorumlusu Dr. Raşit Özcafer, Lokal İşletme Sertan Özal
Branş Sorumlusu Asya Alpler, Masa Tenisi Temsilcisi Yusuf Yurtkan, Okçuluk Temsilcisi Murat Karakoca, Satranç Temsilcisi Erhan Demirciler, Binicilik Temsilcisi Asya Alpler"
Disiplin Kurulu Tünay İrfanoğlu, Mehmetemin Tamel, Osman Ünlücan
Bu arada Mehmet Emin Zaim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Dumlupınar'da resmi açılış töreni 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.