Evram: Hedefimiz Süper Lig

Dumlupınar Türk Spor Kulübü başkanı Mehmet Evram, Süper Lige geri dönmeyi hedeflediklerini açıklarken, saha sıkıntısına son verecek saha projesini 2018’in ilk yarısında tamamlamak istediklerini belirtti

Dumlupınar Türk Spor Kulübü yönetimi adına açıklama yapan başkan Mehmet Evram, 2018’de hedefi Süper Lige yükselme olarak belirledi.

Mehmet Evram'ın açıklaması şöyle:

"Dumlupınar Türk Spor Kulübü 2018 yılı ile birlikte mevcut alt yapısı, yönetim kadrosu ve yenilenen vizyonu ile hak ettiği Süper Lige geri dönmeyi hedeflemektedir.

Altyapılarda, U21 ve U15 yaş gruplarında her yıl olduğu gibi 2018 yılında da final hedefleyen Dumlupınar Türk Spor Kulübü, 2017 yılı sonunda hayata geçirdiği lokalini de 2018 yılında Dumlupınar camiasının yaşayan merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

2018 yılı için belirlenen bir diğer öncelikli hedefimiz ise, 2017 yılı sonunda hayata geçirilen ve uzun yıllardır yaşadığımız saha sıkıntısına son verecek projemizi 2018’in ilk yarısında tamamlamak ve sahamıza kavuşmaktır.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü olarak, sporun her alanında hizmet verme yönündeki çalışmalarımız kapsamında son yıllarda çatımız altındaki branşları artırmış bulunmaktayız. 2018 yılı içerisinde ise mevcut masa tenisi, satranç ve binicilik branşlarını geliştirmeyi ve branşlarımızı artırmayı hedeflemekteyiz.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü olarak 2018 yılında, yetişen genç oyuncularımız ile birlikte günden güne güçlenen kadromuz sayesinde Süper Lig’de mücadele edecek sürdürülebilir, kaliteli bir ekip hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda gerekli altyapının devamlılığını sağlamak ve eğitim kalitesi ile tesis imkanlarımızı artırmak için halihazırda çeşitli projeler geliştirmekte ve 2018 yılında bu projeleri hayata geçirme niyetindeyiz.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü, geçmiş dönemlerden elde ettiği tecrübeler sayesinde ve yalnızca başarı için değil aynı zamanda Dumlupınar ailesinin bir parçası olmak için forma giyen oyuncuları, yenilenmiş vizyon ve hedefleri ile 2018 yılında daha güçlü ve daha umutlu şekilde yoluna devam edecektir.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü olarak, 2018 yılının Dumlupınar sevdalıları için güzel zaferlere şahitlik edilecek, bir yıl olmasını dilerim."