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Evram: Eylül’e kalmasın

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Mehmet Evram, “Eylül ayı bizim plan ve projelerimizi için önemli bir aydır. Biz sezonun şu dönemde tamamlanmasını istiyoruz.” açıklamasını yaptı

Evram: Eylül’e kalmasın

K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar'ın kulüp başkanı Mehmet Evram sezonun tamamlanması ve kulübün hedefleri doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

Mehmet Evram'ın açıklamaları şöyle:

“Biz sezonun şu dönemde tamamlanmasını istiyoruz. Eylül'e kalmasını istemiyoruz. Çünkü Eylül ayı bizim plan ve projelerimizi için önemli bir aydır. Gelecek sezona yönelik adımlarımızı planlı bir şekilde atmalıyız.

Bizim 17 yıllık antrenman sahası sorunumuz da bitti. Tesisleşme adına akademimizin de saha sorunu çözmek istiyoruz. Çünkü bir spor kulübünün belli bir sistemi olması lazımdır. Bu sistemi de akademide yerleştirebiliriz. Bu nedenle de akademi bizim için önemlidir.

Bu kulübün başarısı ve devamlılığı için akademi ve akademiden çıkacak olan futbolcular önemlidir. Bunu da teknik direktörümüz Sedat Devecioğlu yönetiminde ileriye taşımak istiyoruz."

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