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Evram devam dedi

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Yonpaş Dumlupınar’da istifa kararından vazgeçen başkan Mehmet Evram, göreve devam etme kararı aldı. Dumlupınar ayrıca 7,500 TL’lik bir bağışta da bulunacak

Evram devam dedi

Yonpaş Dumlupınar’da, Girne Halk Evi maçı sonrasında istifa kararı alan başkan Mehmet Evram, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmelerden sonra istifa kararından vazgeçip göreve devam etme kararı aldı.

Yonpaş Dumlupınar ayrıca, KTFF Disiplin Kurulunun, yapılan basın açıklamasından dolayı kulübe verdiği 7,500 TL’lik cezanın aynı miktarını bağış yapma kararı da aldı.

Yonpaş Dumlupınar yönetim kurulundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“67 yıldır kimseye boyun eğmemiş koca bir çınarın mevcut yönetim kurulu olarak, Mehmet Evram başkan öncülüğünde, dünden daha birlik, daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli olarak hedeflerimize yürüme kararı alınmıştır.
Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında ise Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği’ne 7,500 TL bağış yapma kararı alınmıştır.

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