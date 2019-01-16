Evkur Yeni Malatyaspor'dan müthiş geri dönüş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 yendi

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Murat Şener

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Gökhan Akkan, Erkan Kaş, Ahmet Ildız (Dk. 65 Robin Yalçın), Murat Yıldırım (Dk. 46 Donald), Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Barış Alıcı), Aleksic, Pereira, Ömer Şişmanoğlu

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Fırat Kocaoğlu, İzzet Yıldırım, Özgür Yılmaz, Muhammet Özkal, Orhan Aktaş, Ozan Sol, Seyid Ahmet Han, Erkan Değişmez, Hüseyin Kala (Dk. 82 Cem Ekinci), Harun Kavaklıdere (Dk. 73 Emre Şahin), Celal Dumanlı

Goller: Dk. 7 Ozan Sol, Dk. 45+2 Hüseyin Kala (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Dk. 80 (Penaltıdan) ve 89 Aleksic, Dk. 82 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

Yeni Malatya Stadı'nda Volkan bayarslan'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Evkur Yeni Malatyaspor ikinci yarıda 3 dakika içinde arka arkaya bulduğu iki golle eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle sahdan 3-2 üstün ayrıldı.

Mücadelede konuk Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un gollerini; 7. dakikada Ozan Sol ve 45. dakikada Hüsseyin Kala attı. Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 80. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Danijel Aleksic ile 83. dakikada Michael Pereira kaydetti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor rövanş mücadelesi 23 Ocak Çarşamba günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.